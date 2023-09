Lo Monaco: “Inter incredibilmente solida, merito di Inzaghi. Da scudetto con…”

Pietro Lo Monaco, ex direttore sportivo di diversi club, ha analizzato la terza giornata di campionato con un lungo post su Facebook. Queste le sue considerazioni: "Terza giornata di campionato appena conclusa fra conferme e ....sorprese. Si preannuncia un campionato in cui presumibilmente Inter, Milan e Napoli si contenderanno lo scudetto. Alle loro spalle ( un gradino appena piu sotto) un nutrito gruppo di squadre ( Juventus, Lazio, Atalanta, Roma a cui aggiungerei appena distaccate Torino, Fiorentina e Bologna) che si contenderanno i posti utili per una qualificazione europea.