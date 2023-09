Lo Monaco: “Inzaghi sottostimato a torto. Mourinho? A livello di campo è un asino”

Intervenuto ai microfoni di TVPlay, Daniele Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato così della Roma di Jose Mourinho: "Non posso pensare che dopo tanti anni si ricordi di me e parli di me. Anche perché mi sembra di averci visto giusto allora. Ho detto quello che i fatti facevano vedere. Ho detto che per fare l’allenatore ci vogliono tante prerogative. Mourinho eccelle nel levare la pressione ai giocatori, nella capacità di motivare. Ma come capacità di esprimere lavoro in campo, è un asino. Lo dicevo 10 anni fa. Ci sono degli allenatori che poggiano su certi requisiti e basta. De Zerbi, Spalletti, Sarri sono allenatori che esprimono lavoro in campo. Lui non lo è.