Lo Monaco: “Inter, Conte decisivo. Mourinho-Roma scelta che può portare problemi seri”

Matteo Pifferi

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Pietro Lo Monaco è tornato a parlare di José Mourinho, approdato alla Roma:

"Risposta di De Laurentiis all'arrivo di Mourinho? L'orgoglio non esiste, esistono le linee di possibilità dell'azienda. La Roma ha fatto un passo che potrebbe portare problemi seri se non arriverà la possibilità di supportare la cosa. Mi sorprenderei se De Laurentiis impazzisse per rispondere a questa mossa azzardata della Roma".

"Allegri, Sarri o Spalletti? Tre allenatori di grande spessore che valgono Mourinho. Poi sono italiani: io impazzisco, mi sembra che il calcio si sia fermato in Portogallo con Mendes deus ex machina di tutto. Non mi sorprenderei di vedere a Roma Renato Sanches, che fanno girare per milioni e milioni ogni anno. O anche Lamela. D'altra parte la proprietà della Roma si sta aprendo a fargli la squadra come lui vuole".

"Juventus? Logico un momento di stasi, il Napoli ha tenuto il passo per lungo tempo e poi lo hanno ceduto anche loro. Quest'anno era l'occasione buona per vincere lo Scudetto da parte di una squadra che non fosse la Juventus. Conte è decisivo: detta le direttive e le esegue sul campo".