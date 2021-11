Lo Monaco: “Se il Napoli batte l’Inter la taglia fuori dai giochi. Il Milan…”

Il pensiero del noto dirigente sportivo a proposito della sfida di domenica pomeriggio al Meazza

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore generale del Messina Pietro Lo Monaco ha parlato così dei tre match clou dell'imminente weekend di campionato: "Inter-Napoli? Si tratta di una sfida nella quale, dovesse prevalere il Napoli, taglierebbe l'Inter fuori dai giochi. Una vittoria della Fiorentina contro il Milan significherebbe lanciarsi in maniera definitiva nei quartieri alti della classifica, e lo meriterebbe per il gioco espresso fino a questo momento, grazie al tecnico. Lazio-Juventus? E' la partita che meno intriga rispetto alle altre due. Si gioca tra due squadre in cerca di un'identità chiara non ancora venuta".