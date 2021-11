Lo Monaco: “Il Napoli sta meglio dell’Inter, è più vario e ha giocatori più integri”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, l'ex dirigente Pietro Lo Monaco ha parlato così di Napoli in vista del match con l'Inter

"Chi sta messo meglio con le alternative? Il Napoli, è più vario e ha giocatori più integri. Speriamo che la differenza possano farla gli uomini che giocano meno perché con gli impegni ravvicinati avere una rosa adeguata è importante. Noi facciamo un campionato dove gare cuscinetto non esistono. Una squadra di testa può tranquillamente perdere contro lo Spezia, non è il campionato più bello ma quello più difficile. La piccola può procurare problemi alla grande. Al di là di questo, ogni gara è importante per arrivare alla fine. Non è facile risucchiare 7-8 punti a una squadra, quindi il duello Scudetto si sta delineando chiaro tra Milan e Napoli".