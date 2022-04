Lo Monaco: “Scudetto? Tutto ancora aperto, basta una partita. Napoli, Milan e Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Pietro Lo Monaco, dirigente, ha parlato così della corsa scudetto

"Ci si gioca un terno al lotto quando si parla di un inserimento Juventus, mi sembra molto aleatorio. Se uno piange l'altro non ride: la Juventus ha perso uno scontro decisivo contro l'Inter, avesse battuto i nerazzurri sarebbe stato diverso. Sicuramente nel nostro campionato l'insidia è ovunque: la Fiorentina può battere il Napoli, il Torino può pareggiare contro il Milan. La squadra che riuscirà a capitalizzare meglio alla fine vincerà. Evidentemente nel Napoli non c'è un carattere ferreo ma dico che i problemi li hanno anche le altre. Dispiace aver perso l'ennesima partita in casa ma mancano 6 partite. Le squadre di testa sono tutte sullo stesso livello, guai deprimersi".