VIDEO / Vieri: "Scudetto alla Juve? Ritiro quello che ho detto. Vince l'Inter perché..."

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Pietro Lo Monaco, dirigente sportivo, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A: "Napoli tra le candidate a vincere lo Scudetto? Una vera pretendente che si stacchi dalle altre non c'è, forse l'Inter. Il Napoli si gioca la sua carta al pari di Roma e Juventus. Atalanta? Negli ultimi anni ha fatto benissimo, con campionati di alta classifica; non mi meraviglierei se restasse in alto e dovessimo trovarla a concorrere con le altre. Juventus in picchiata,se perde al Maradona? Siamo ad inizio campionato, è presto per i catastrofismi".