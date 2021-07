Lo Monaco: “Scudetto? Juve e Napoli le favorite. L’Inter secondo me…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, il dirigente ha parlato anche della corsa scudetto

Intervenuto ai microfoni di Radio Marte, Pietro Lo Monaco commenta l'arrivo di Spalletti al Napoli e parla della corsa scudetto in vista della nuova stagione: "Spalletti nel possesso del pallone ha sempre avuto un concetto basilare. Non deve meravigliare se lavora in questo modo, assolutamente. La Roma raggiunse livelli di gioco notevolissimi".