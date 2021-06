Locatelli: “Rappresentare l’Italia grande responsabilità. Se toccherà a me, sarò pronto”

Il centrocampista del Sassuolo ha parlato dal ritiro della Nazionale dell'Europeo che inizierà venerdì con la Turchia

(ANSA) - FIRENZE, 09 GIU - ''Rappresentare l'Italia e gli italiani agli Europei è una responsabilità bellissima che tutti vorrebbero avere, qualcosa da raccontare ai nostri figli, per me è un sogno che avevo fin da bambino, seguivo queste competizioni all'oratorio con gli amici...''. Così Manuel Locatelli dal ritiro di Coverciano a due giorni dalla gara inaugurale con la Turchia.

''Non so se sarò titolare venerdì, comunque ho caratteristiche diverse rispetto a due grandi come Jorginho e Verratti, mi piacerebbe somigliare a De Rossi - ha aggiunto il 23enne centrocampista del Sassuolo candidato a giocare dal 1' a Roma - Questa annata mi ha maturato come persona prima ancora come giocatore. E se toccherà a me mi farò trovare pronto''. , (ANSA).