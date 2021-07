Locatelli: “Riaprire gli stadi? Ripresa con riempimento progressivo è la via maestra”

Il presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts sulla ripresa del campionato e la riapertura degli stadi

Milano, 5 lug. (LaPresse) - "Riaprire gli stadi a settembre? Il principio della gradualità credo sia vincente, tutti abbiamo voglia di riprenderci la nostra socialità e lo sport. Anche il Calcio. Però una ripresa con un riempimento progressivo è la via maestra, l'abbiamo indicato anche per le partite degli Europei nel nostro paese". Così Franco Locatelli, presidente del Consiglio superiore di sanità e coordinatore del Cts, intervenuto ai microfoni di Radio Anch'Io Sport su Radio1, in vista della ripresa del campionato di Calcio a Settembre. Sul pericolo per la circolazione della variante Delta, il professor Locatelli ha detto: "Il rischio c'è, non dobbiamo dimenticare che ha una contagiosità superiore al ceppo precedente. Siamo nell'ordine del 60%. Non dobbiamo dimenticare che questa può provocare infezione anche a chi ha ricevuto una sola dose di vaccino". Proprio l'importanza della campagna vaccinale è stata ancora sottolineata dal coordinatore del Cts.