Loftus-Cheek: “Derby? Tante cose non sono andate, non il risultato che volevamo”

Le parole del rossonero: "Quel giorno tante cose non sono andate nel verso giusto ma abbiamo guardato subito avanti per affrontare un'altra partita"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Ruben Loftus-Cheek, centrocampista del Milan, è tornato così sulla sconfitta nel derby: "Non era il risultato che volevamo e nel calcio può succedere, non si può vincere ogni partita. Quel giorno tante cose non sono andate nel verso giusto ma abbiamo guardato subito avanti per affrontare un'altra partita importante, quella con il Newcastle. Lo spirito è sempre lo stesso, abbiamo giocato in Champions e i tifosi sono stati fantastici. È incredibile avere un tifo del genere nonostante un risultato così brutto in campionato, loro hanno continuato a sostenerci e questo ci permette di andare avanti".