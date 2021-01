Inter, slitta il lancio del nuovo logo? Tuttosport: “Manca il via libera da Nanchino”

“La campagna pensata per lanciare il nuovo logo del club (“I’m Milan”) è ancora in attesa di ottenere il via libera da Nanchino. Per questo il lancio del marchio (che conterrà le lettere I e M per coniugare la parola Inter con Milano) previsto a marzo, potrebbe slittare a maggio, nella speranza che possa avere come volano un grande risultato in campionato”. Apre così l’articolo di Tuttosport in merito alla campagna promozionale per il nuovo logo dell’Inter.

Entro gennaio, secondo Tuttosport, sarà tutto più chiaro sulle tempistiche, anche perché, come specificato anche da Alessandro Antonello, il club è già al lavoro da oltre un anno ad un progetto di marketing. “La campagna coinvolgerà testimonial e vecchie glorie ma, come spiegato, avrà bisogno di finanziamenti e ora i rubinetti da Nanchino sono chiusi“, spiega il quotidiano.

Ci sono anche novità dal fronte cessione: in attesa dell’esito della due diligence in atto per conto di BC Partners, il fondo LionRock sarebbe pronto ad uscire di scena, con il 31.05% dell’Inter che sarebbe in vendita.