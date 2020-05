Inter, la Lokomotiv Mosca non riscatta Joao Mario: l’ultima idea di Marotta e i sondaggi…

Dopo le parole del presidente della Lokomotiv Mosca, Anatoly Meshcheryakov, l’Inter studia il piano per trovare una nuova sistemazione a Joao Mario in vista della prossima stagione. “Dobbiamo tirare la cinghia e non possiamo permetterci grandi investimenti. È impensabile riscattare sia Krychowiak sia Joao Mario” le parole del dirigente del club russo.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’idea di Marotta e Ausilio è quella di un nuovo prestito. Joao Mario, che tornerà in estate alla base (le possibilità di restare rasentano lo zero), è a bilancio a 13,6 milioni di euro e ha un contratto fino al 30 giugno 2022 a 3 milioni di euro a stagione. Resta in piedi l’ipotesi Marsiglia, che nelle scorse settimane ha fatto qualche timido sondaggio, mentre il Betis si è già tirato fuori dalla corsa al portoghese.