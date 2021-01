Intervenuto ai microfoni di TMW, Pietro Lo Monaco, storico dirigente, ha parlato così del futuro del Papu Gomez, corteggiato anche dall’Inter: “Può giocare dappertutto. E’ un facitore di gioco, sta bene ovunque. Juve, Inter, Milan. In fase offensiva determina, come finalizzazione e chiusura dell’azione. L’Atalanta ha fissato il prezzo in 10 milioni ma se riesci a metter dentro qualche giocatore è comunque una buona operazione. 2-3 anni li fa ancora a livello importante”.