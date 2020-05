Premier League, il governo inglese dice sì: il campionato riparte dopo l’1 giugno

Il governo inglese ha detto sì. La Premier League potrebbe riprendere dopo il primo giugno. Arriva da Londra l’annuncio sulla ripresa del campionato a porte chiuse. E’ attesa l’Assemblea di Lega di oggi per discutere le modalità per riprendere la stagione interrotta a marzo a causa del coronavirus. Si saprà più in là il giorno preciso della ripresa, ma negli ultimi giorni si è parlato come data probabile dell’8 giugno, il campionato finirebbe così nel mese di luglio, si pensa all’11 luglio. I club inglesi devono giocare 9-10 match di Premier, restano poi 7 gare di Coppa d’Inghilterra.

(Fonte: agenzia)