Longhi: “Inter, Calhanoglu sparito a Euro2020. Ma al top è più forte di Eriksen”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Bruno Longhi ha commentato il prossimo arrivo all'Inter di Hakan Calhanoglu

"Non è facile. La difesa è arrivata a 11 partite senza subire gol. Jorginho è imprescindibile, poi andrei su Locatelli e Spinazzola. Ma la squadra ha vinto con il gioco e senza veri titolari. Siamo di fronte a un nuovo movimento calcistico, il mancinismo, un'idea e un nuovo modo di fare calcio".

"E' abbastanza sorprendente, però ha una sua spiegazione. E si collega al caso Eriksen. L'Inter, trovandosi nell'impossibilità di riavere il danese e avendo bisogno di un giocatore di fantasia, ha virato sul turco. E permette all'Inter di risparmiare. Il Milan potrà rimediare in giro un altro Calhanoglu, non è un giocatore insostituibile. Si parla di nuovo di Zaccagni, che piaceva già in inverno. Calhanoglu al top è superiore a Eriksen, che ha il piede migliore però. Vedremo però che Calhanoglu sarà, quello visto a Euro 2020 è sparito dal campo".