Longhi: “Dybala? Non ce lo vedo all’Inter, sarebbe perfetto per il Napoli”

Le parole del giornalista: "Non vedo l'argentino all'Inter, nello scacchiere tattico di Inzaghi. Al Napoli? Non lo escludo"

Intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, Bruno Longhi, giornalista, ha parlato così del futuro di Paulo Dybala: "Non vedo l'argentino all'Inter, nello scacchiere tattico di Inzaghi. Arriverà al Napoli di Luciano Spalletti? Non lo escludo, anzi lo vedrei davvero molto bene. Sarebbe perfetto in una scala a scendere che parte dal mito irraggiungibile Diego Armando Maradona e arriva a Dybala via Messi".