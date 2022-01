Longhi: “Favorita per lo scudetto? Questo sembra essere il momento dell’Inter”

Così il giornalista: "L’Inter, considerando l’ultimo periodo, è quella che sta meglio di tutte, però c’è stato un periodo in cui dicevo che Milan e Napoli giocavano meglio di tutte"

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Bruno Longhi, giornalista, ha detto la sua sulla corsa scudetto in Serie A: “La partita del Milan a Empoli non mi è piaciuta, match condizionato da situazione favorevoli, tant’è che lo ha detto anche Pioli, ma comunque gli episodi nel calcio contano. L’Inter, considerando l’ultimo periodo, è quella che sta meglio di tutte, però c’è stato un periodo in cui dicevo che Milan e Napoli giocavano meglio di tutte. Non c’è stata una squadra che ha dominato dall’inizio alla fine, ma questo sembra essere il momento dell’Inter. Al Milan manca ancora il centravanti, Ibrahimovic c’è ma non c’è. Giroud non possiamo esaltarlo per un rigore segnato e attualmente manca l’attaccante che fa venire i brividi alle difese avversarie”.