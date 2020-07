Longhi: “Inter, stagione dai due volti. Consolidamento verso il basso inatteso. È mancato…”

Bruno Longhi, ospite di Skysport ha parlato dell’Inter e di quanto ha fatto in questa stagione come rivale della Juventus: «L’Inter doveva essere rivale della Juve ma ha fatto una stagione dai due volti. Nelle prime 18 giornate ha vinto 14 volte e nelle seconde 18 ha vinto otte volte e c’è stato un consolidamento verso il basso inatteso. Se l’Inter riesce a superare quello step che è di consolidamento e fiducia, che va al di là forse dei valori tecnici sarebbe diverso».

Ha anche aggiunto: «Conte era riuscito a tenere l’inter in alto in classifica senza uno squadrone poi sembra essere mancato l’entusiasmo nella seconda parte. Sono venuti a mancare giocatori importanti e ci sono stati episodi strani. Si pensava che Eriksen potesse fare quello che faceva Sensi mentre lui non riesce ad entrare in questa squadra e a risolvere i problemi. Risolte le difficoltà di tenuta in campo dal punto di vista mentale e con un qualcosa di più da un punto di vista tecnico l’Inter se migliora, tenendo presente che migliorerà anche la Juve, è indicata per completare il percorso che ha fatto per metà di questa stagione».

(Fonte: SS24)