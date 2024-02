"Vedendo l’Inter - e a prescindere dal valore dell’avversario e dalla formazione messa in campo a Lecce da S. Inzaghi - si arriva alla conclusione che il calcio è davvero uno sport semplice. Basta aver pazienza, giocarlo bene, difendere con ordine, ripartire negli spazi e sfruttare il 50/60% delle occasioni da gol. Fosse così facile lo farebbero tutti. Ma al momento, almeno in Italia, ci riesce solo quest’Inter, una via di mezzo tra quella di Herrera (anni Sessanta) e quella del Trap 1989". Questa l'analisi su Twitter di Bruno Longhi sull'Inter dopo il roboante poker della squadra di Simone Inzaghi sul campo del Lecce.