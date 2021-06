Longhi: “Inter in situazione molto difficile. Si parla solo di…”

Le parole del giornalista a proposito del momento che sta attraversando il club nerazzurro

Bruno Longhi, ospite di TMW, ha parlato del momento dell'Inter. Queste le sue considerazioni: "Zhang ha detto che siamo in un periodo di crisi, ma quando vuoi o devi vendere devi trovare prima di tutto l'acquirente. Tu vuoi vendere, ma chi sarebbe disposto ad acquistare sa in che situazione ti trovi e difficilmente ti accontenta dal punto di vista economico. Quindi la situazione per l'Inter è difficile. Deve fare casa, ridurre il monte stipendi, ma si parla solo di rinnovi con ritocchi in alto. Ci vuole pazienza e capire, ma l'Inter è in una situazione molto difficile".