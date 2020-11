Longhi: “Mi aspettavo di vedere Inter e Juve vincerle tutte. Sul Milan in testa…”

Intervenuto ai microfoni di MilanNews, Bruno Longhi, noto giornalista, ha parlato così del primo posto in Serie A della squadra di Stefano Pioli: “Mi aspettavo il proseguimento di quanto di buono aveva fatto nel finale dello scorso campionato, ma non il primo posto. Mi aspettavo di vederlo nella prime posizioni, ma mi aspettavo anche di vedere Inter e Juventus vincere tutte le partite. Il primo posto dei rossoneri dipende anche dai risultati delle altre che invece hanno perso diversi punti per strada. Mi aspettavo comunque un ottimo inizio di stagione da parte del Milan”.