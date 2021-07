Longhi: “Italia e Spagna non hanno fuoriclasse. La chiave del match sarà…”

Il giornalista ha parlato della sfida tra Italia e Spagna, valida per la semifinale di Euro 2020 e in programma stasera

Bruno Longhi è intervenuto in collegamento con TMW Radio nel corso della trasmissione 'Eurologia' per parlare di Italia-Spagna, semifinale di Euro 2020 in programma stasera: "Non ci sono fuoriclasse. Non sarà una partita che si deciderà con le individualità. Sono due Nazionali che puntano sul gioco, sull'organizzazione, sul bello che prescinde dal singolo. La Spagna ha un centrocampista eccezionale come Pedri, talento del Barcellona. Ma parlare di singoli per questa sfida è sbagliato. Certo vedere palleggiare Jorginho e Verratti è uno spettacolo per gli occhi".