Longhi: “Lautaro-Barça? In Spagna nessun club farà acquisti importanti. La notizia che…”

Intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, programma in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, Bruno Longhi, ha parlato del futuro di Fabian Ruiz e Lautaro Martinez. “Fabian Ruiz in Spagna? Ho letto che sul calciatore ci sarebbe il concreto interesse di squadre come il Real Madrid e il Barcellona. Io ho però raccolto delle importanti notizie in merito”.

“In Spagna nessun club farà acquisti importanti. Escludo totalmente, quindi, che una squadra spagnola, e parlo anche delle big, possa permettersi di acquistare Fabian Ruiz. Stesso discorso per Lautaro Martinez. La notizia che il Barcellona sia disposto ad investire ben 111 milioni di euro non corrisponde al vero”.

(Areanapoli.it)