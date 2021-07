Longhi: “Stoccata di Mourinho all’Inter? Parole inopportune. È rimasto indietro”

Intervenuto a Tmw Radio, il giornalista Bruno Longhi ha parlato della conferenza stampa di Mourinho

"Sono state parole inopportune. Lui ha bisogno di sentire il rumore dei nemici. Ha parlato scientemente della sua ex squadra, che è la squadra da battere. Lui è lo Special One, ma non troppo, visto che dopo la finale di Madrid firmò subito col Real. E' rimasto indietro come comunicazione, deve vincere per non rischiare di diventare la parodia di se stesso".