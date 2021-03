Longhi: “Perisic si è adattato, Eriksen migliorato. E se l’Inter fa filotto…”

Le parole del giornalista: "C'è una crescita dei vari singoli e l'ammontare di tutto ciò fa sì che la squadra sia diventata più forte"

Intervenuto in collegamento con Sky Sport 24, Bruno Longhi, giornalista ha analizzato la crescita dell'Inter nei suoi singoli sotto la guida di Antonio Conte: "Perisic offre la sua quantità, si è adattato: Conte all'inizio lo considerava una punta. Ha una resistenza fisica incredibile, corsa continua e fortissimo di testa. Ma tutti i giocatori hanno visto crescere il loro rendimento: ricorderete le perplessità che avevo su Eriksen. Oggi è diventato non il migliore, ma un giocatore che nell'Inter ci sta. C'è una crescita dei vari singoli e l'ammontare di tutto ciò fa sì che la squadra sia diventata più forte. La prossima settimana nerazzurra ci dirà qualcosa in più: se l'Inter fa filotto allora cominciamo a pensare solo al secondo posto e alla Champions. Io un punto di domanda però lo lascio".