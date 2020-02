Longhi: “Rimonta dell’Inter? È la follia del calcio, i nerazzurri non mollano mai”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Bruno Longhi ha commentato l’incredibile vittoria dell’Inter in rimonta contro il Milan. “I due gol trovati in avvio di 2° tempo dall’Inter hanno inciso pesantemente sul morale del Milan. I nerazzurri sono una squadra che non molla mai, mentre i rossoneri sono calati nella ripresa. E’ la follia del calcio, un fascino che gli altri sport non hanno. Non era prevedibile il 2-2 dell’Inter. Le certezze maturate nel primo tempo dai rossoneri sono scomparse in quel momento, sono stati vittime di uno sbandamento. Pur non facendo sfracelli, ha mostrato un volto diverso nella ripresa. E’ stata più volitiva, determinata e grintosa. La rete di DeVrij più di quella segnata da Brozovic, che ci ha provato. L’olandese ha trasformato in rete un pallone ingestibile“.

(Radio Sportiva)