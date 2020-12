Longhi: “Lukaku monumentale. Sembra la solita Inter, fa cose meravigliose e poi…”

Ospite di Sky Sport, Bruno Longhi ha commentato la vittoria dell’Inter contro il Borussia Mönchengladbach. Questo il commento del giornalista: “Non è una nuova Inter, a me sembra di rivedere la solita Inter. Fa delle cose meravigliose e poi rischia l’harakiri. In una gara come ieri che a un certo punto hai messo in ghiaccio grazie a questo attaccante monumentale, poi non puoi incappare in leggerezze che mette a repentaglio quello che hai fatto. Non puoi vanificare tutto per due leggerezze, ci vuole più attenzione. C’è tutto il materiale da plasmare da far si che questa squadra possa essere una grandissima protagonista nel nostro campionato, però si commettono sempre gli stessi errori“.

(Sky Sport)