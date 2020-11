Longhi: “Inter, bicchiere mezzo pieno: ecco perché. Ieri Vidal ha fatto una grande partita”

A Sport Mediaset, Bruno Longhi fa la sua analisi sul pareggio dell’Inter in casa dell’Atalanta. Per il giornalista il bicchiere per i nerazzurri è mezzo pieno: “Anche a Bergamo l’Inter non ha vinto, è incappata nel quarto pareggio in campionato dopo essere riuscita lentamente a costruire le premesse con un bellissimo gol di Lautaro. Vidal? Grande partita. Il bicchiere mezzo vuoto ovviamente riguarda i punti e qui il banco piange, ma l’ottimo Vidal e l’attenuante dell’assenza di Lukaku dall’inizio, sono il bicchiere mezzo pieno di una gara in cui si possono intravvedere barlumi di ottimismo“.

