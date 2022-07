Inter, senti Longo: “Vi racconto Bremer: è forte e può giocare ovunque”

L’ex allenatore del Torino Moreno Longo ha parlato così a Sportitalia di Gleison Bremer, primo obiettivo dell’Inter per la difesa: “Bremer è destinato a partire, è un giocatore straordinario. Ha fatto un gesto incredibile rinnovando il contratto col Torino, qualora gli arrivasse l’offerta giusta lo manderebbero via. Bremer per caratteristiche può giocare ovunque perché è forte. Juric valorizza un giocatore straordinario che fa bene e farà bene ovunque. Può fare anche il terzo centrale di destra, è veloce e dinamico, può giocare in tutti i ruoli, è un calciatore forte”, le sue dichiarazioni.