Longo: “Inter? Andiamo a San Siro ad affrontare una grandissima squadra. Sul turnover…”

Alla vigilia di Inter-Torino, Moreno Longo ha parlato in conferenza stampa. Queste le dichiarazioni dell’allenatore granata: “Andiamo a San Siro ad affrontare una grandissima squadra, con grandissimi giocatori e con l’organizzazione data da un grande allenatore. Dobbiamo fare una grande prestazione per uscire con dei punti. L’Inter lavora sul gioco da fermo e sui cross, è una squadra evoluta e manda in gol tanti giocatori diversi. Turnover? Come sapete non mi piace dare troppe indicazioni prima della gara, prima di averlo comunicato alla squadra. Cerco sempre di mettere la formazione migliore, giocando ogni tre giorni bisogna valutare ogni aspetto, soprattutto in funzione dei recuperi”.

(toro.it)