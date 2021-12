Roma annullata dall’Inter, CdS: “Lontani i tempi del Triplete per Mou. La sua squadra…”

L'edizione odierna del Corriere dello Sport critica duramente Mourinho e la Roma dopo la prestazione poco convincente contro l'Inter

"La Roma non è mai stata in partita, ha incassato tre gol nel primo tempo e si è fatta imbrigliare dall’Inter che nella ripresa si è fermata e ha gestito, anche con i cambi. Sono lontani in tempi in cui la Roma contendeva lo scudetto ai nerazzurri di Mourinho destinati a vincere il Triplete. Oggi questa è una squadra per la quale non sembra esserci neppure una prospettiva di crescita nel futuro".