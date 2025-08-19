La vicenda Lookman si è arricchita di un nuovo episodio. L'attaccante nigeriano, dopo aver fatto perdere le sue tracce per giorni, è tornato a Zingonia, dove riprenderà ad allenarsi in solitaria. Ma questo ammutinamento non rimarrà impunito.
Pedullà: "Lookman, l'Atalanta prende provvedimenti. Multa e non solo: i dettagli"
Pedullà: “Lookman, l’Atalanta prende provvedimenti. Multa e non solo: i dettagli”
L'attaccante nigeriano è tornato a Zingonia dopo essersi assentato senza autorizzazione per diversi giorni
Alfredo Pedullà spiega quelli che saranno i provvedimenti da parte dell'Atalanta: oltre a una multa, ci sarà una decurtazione di 15 giorni di stipendio che verranno scalati dalla busta paga di agosto. Lookman si allenerà a parte fino ai primi giorni di settembre, al netto di eventuali sviluppi di mercato.
