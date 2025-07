L'Inter continua a spingere per Ademola Lookman anche se c'è ancora ampia distanza tra la proposta interista e la richiesta dell'Atalanta. Il calciatore, però, spinge per approdare all'Inter e la trattativa sta procedendo con l'Inter che ha intenzione di risolvere la questione, in un senso o nell'altro, in tempi molto brevi.