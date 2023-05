Julen Lopetegui , allenatore del Wolverhampton e tecnico del Siviglia quando gli andalusi vinsero l'Europa League nel 2020 in finale contro l'Inter, ha parlato a Repubblica anche della partita contro i nerazzurri:

«La finale contro l’Inter è stata epica: dura fisicamente, combattuta, entrambi siamo andati in vantaggio e siamo stati rimontati. Ma noi abbiamo trovato qualcosa in più nella seconda parte, sia a livello tattico che mentale. La testa in una finale è la cosa più importante».