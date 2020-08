Siviglia, Lopetegui: “Inter fortissima, giocheremo con umiltà e rispetto”

Antonio Conte e la sua Inter vogliono assolutamente portarsi a casa il trofeo. Ma il Siviglia e Lopetegui non vogliono certo essere da meno. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro i nerazzurri, l’allenatore del club andaluso ha presentato così il match di Colonia:

“L’Inter è una squadra completa e concreta, con ottimi giocatori. Come tutte le squadre di Conte, sa attaccare e sa non subire tante occasioni da gol. È una squadra completa a 360°, l’affronteremo come abbiamo sempre fatto: puntando sui nostri punti di forza e superando le difficoltà. Siamo una squadra unita, che sa leggere la partita. Dovremo essere riconoscibili e dare la nostra versione migliore, è quello di cui avremo bisogno. Dobbiamo lavorare duramente per vedere dove possiamo arrivare. Servono umiltà e rispetto contro tutte le squadre, altrimenti faremmo un grande errore. Ogni dettaglio, in una finale, sarà importante. Dobbiamo cercare di fare quello che facciamo sempre, rimanere concentrati sulla difesa, sull’attacco ed essere capaci di leggere ogni momento del gioco. Ocampos? Vedremo l’allenamento di oggi. Domani dovremo essere tutti al cento per cento, speriamo anche lui“.