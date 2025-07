“L’Atalanta e l’Inter mi sono piaciute molto negli ultimi anni, soprattutto per la loro aggressività e per il loro modo di difendere", spiega Lopez

"Simone ha sempre dato un’impronta molto chiara alle sue squadre: difendere basso e uscire in modo rapido. La sua Inter accettava di difendere uomo su uomo in tutto il campo. Qui in Spagna è difficile vedere un tipo di fase difensiva come quella dei nerazzurri ma questo è ciò che rende speciale il calcio: non c’è un unico modo di giocare. Mi ricordo di Simone quando abbiamo giocato insieme. Era un ragazzo con una mentalità molto forte ma sinceramente non mi sarei immaginato che potesse diventare uno dei migliori allenatori al mondo”.