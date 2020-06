Diego Lopez su Tonali: “Non ha limiti”. E scatta il paragone con un giocatore di proprietà Inter

Nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport, l’allenatore del Brescia Diego Lopez ha parlato dell’addio di Balotelli e della crescita di Tonali, quest’ultimo uno degli obiettivi dell’Inter:

«Quando sono tornato ad allenare abbiamo parlato, ci siamo confrontati di persona al campo. E gli ho spiegato che è giusto che faccia il percorso che hanno fatto i ragazzi in questi mesi».

Si riferisce al periodo di lavoro online?

«Sì, non si è mai presentato».

Quindi è davvero fuori forma?

«Non è a livello dei compagni. Anche se lui dice di stare bene… Per questo si allena da solo, deve recuperare»

È rimasto deluso da lui dopo che gli aveva dato la fascia?

«Pensavo che da capitano della squadra della sua città potesse dare di più. Doveva e poteva fare di più, peccato. Ognuno è padrone del proprio destino, sono i fatti che determinano le persone. Lui ha preso una strada, il gruppo un’altra».

Secondo lei ha sprecato l’ultima occasione?

«Ad agosto compirà 30 anni, non 40…».

Voltiamo pagina: Tonali?

«Mi piace molto davanti alla difesa, lo vedo duttile come Nainggolan in mezzo al campo. Penso solo a migliorarlo, secondo me non ha limiti».