Inter, Moretti: “Cerco di imparare da D’Ambrosio e Darmian, allenarsi coi campioni aiuta”

Il difensore dell'Inter Primavera Lorenzo Moretti ha parlato così del ritiro con la prima squadra nerazzurra

"Il ritiro sta andando molto bene, stiamo aumentando i carichi per arrivare pronti all'inizio della stagione"

"Per caratteristiche posso ricoprire il ruolo di terzo o di quinto, sia a destra che a sinistra: io cerco di attingere un po' da tutti ma in particolare da D'Ambrosio e Darmian. Allenarsi con loro e con tutti i campioni aiuta a migliorarsi, sia a livello calcistico che umano. Ho lavorato tanto in fase difensiva e ora devo migliorare nelle situazioni palla al piede".