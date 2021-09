Lotito allontanato dal Consiglio Federale: “Siamo a un livello kafkiano”

Brutta sorpresa per il presidente della Lazio è stato allontanato dal Consiglio Federale

Brutta sorpresa per Claudio Lotito è stato allontanato dal Consiglio Federale in programma dalle 12 a Roma. Come riporta Fanpage, è stato il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, a metterlo alla porta, ricordandogli che “è squalificato” per la vicenda tamponi. "Lotito si faceva forte della sentenza del 7 settembre, con cui il Collegio di Garanzia del CONI aveva rinviato il caso nuovamente alla Corte d'Appello federale per una possibile rimodulazione della pena. Allo stato attuale infatti, una durata della squalifica di 12 mesi comporterebbe la sua decadenza da tutte le cariche ricoperte".