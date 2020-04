TS – Taglio stipendi: toh, stavolta Lotito applaude Agnelli. Burioni: “Ritornare in campo…”

La prima pagina di Tuttosport in edicola sabato 4 aprile 2020 non parla di Inter: in primo piano l’intervista al virologo Burioni: “Bisogna restare a casa, siamo ancora nella fase 1. Ritornare in campo? Oggi è impossibile prevedere quando. L’Imperial College di Londra stima che gli infettati in Italia non siano lontani dai 6 milioni. Il vaccino? Forse entro fine anno”. Di spalla, invece, spazio all’Assemblea di Lega: “Taglio degli stipendi: toh, stavolta Lotito applaude Agnelli”.