Lotito: “Caso Acerbi? Solo scelte tecniche: è un ragazzo per bene, serio”

Al termine del Consiglio Federale, il presidente della Lazio Caludio Lotito ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti: "Caso Acerbi? Non c'è una questione Acerbi, è un ragazzo per bene, serio e affidabile. Sono soltanto scelte tecniche. Non penso sia in contrasto con la tifoseria, così si creano situazioni di incompatibilità che non esistono'', le sue parole.