Lotito: “Inzaghi? Vedremo chi resterà nel calcio più a lungo. Correa via perché…”

Il presidente biancoceleste: "Inzaghi? Nella vita ognuno raccoglie quello che semina. Questo non vale per me perché pensavo di raccogliere in un modo diverso"

Marco Astori

Arrivano altre dichiarazioni di Claudio Lotito, presidente della Lazio, dalla presentazione della squadra femminile. Queste le considerazioni del numero uno del club su Simone Inzaghi, oggi allenatore dell'Inter: "Nella vita ognuno raccoglie quello che semina. Questo non vale per me perché pensavo di raccogliere in un modo diverso. Prendo atto dei comportamenti della gente, ma non ne faccio mica un dramma. Tutti sono utili e nessuno è indispensabile, quindi non è un problema.

Lui continuerà a fare l’allenatore, io continuerò a fare il presidente. Vedremo poi alla fine chi rimarrà nel sistema più a lungo. Correa? Un buon giocatore, ma non poteva più giocare con noi perché non si attagliava a quel tipo di assetto tattico. Non c’entra la qualità dei giocatori, serve capire se questi calciatori che abbiamo mantenuto abbiano la capacità di adattarsi a quel tipo di modulo. Mi sembra che lo stiano dimostrando".

(LaLazioSiamoNoi)