Lotito: “Mi auguro che la Lazio si possa confrontare alla pari con tutte”

Le parole del presidente della Lazio: "Io amo dire che non vendo sogni, ma solide realtà. Io sono per la politica dei fatti e non delle parole"

Intervenuto ai microfoni di Roma Radio Sound, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato così degli obiettivi dei biancocelesti: "Io amo dire che non vendo sogni, ma solide realtà. Io sono per la politica dei fatti e non delle parole. In campo non ci vado io, ma penso di aver messo il club nella condizione di avere una squadra competitiva. Poi sul campo ci vanno i giocatori e mi auguro che possano esprimere tutto il loro potenziale per potersi confrontare alla pari, se non altro, con gli altri club".