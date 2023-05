Furia Lotito dopo il KO con l’Inter: “Voglio il massimo. E chi pensa di andare via…”

"«Voglio il massimo e anche chi pensa di andare via deve farlo dando tutto fino alla fine». Non sono state parole casuali, il riferimento poteva essere collegabile a Milinkovic (dichiaratamente sul mercato) e a tutti quelli che non si sentono considerati in panchina ed è stato un richiamo ai doveri finali. Lotito ha parlato prima dell’allenamento, ritardato di 45 minuti. Si è intrattenuto anche con Sarri. Lo ha affiancato a bordocampo, hanno avuto modo di parlare più volte", sottolinea il Corriere dello Sport.