Scudetto, Zoff: “Situazione delineata nelle prossime 3-4 gare. Può succedere di tutto”

L'ex portiere ha parlato della lotta per il titolo tra le prime quattro della classifica di Serie A e non ha ancora una favorita

All'ex portiere della Nazionale, Dino Zoff è stato chiesto un suo parere sulla lotta per lo scudetto e lui ha parlato di un campionato equilibrato nelle zone alte. "C'è alternanza in vetta alla classifica. Mancano otto giornate alla fine, le distanze sono relative. Può succedere davvero di tutto anche che la Juventus possa inserirsi nella lotta per il primo posto", si legge su La Gazzetta dello Sport.