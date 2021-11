Lucarelli: “Inter, Inzaghi scelta azzeccata. Shakhtar club all’avanguardia”

L'attuale tecnico della Ternana ha vestito la maglia del club ucraino da giocatore nella stagione 2007/2008

La Gazzetta dello Sportha intervistato l'attuale tecnico della Ternana, Cristiano Lucarelli, che nella stagione 2007/2008 lasciò il Livorno per trasferirsi allo Shakhtar Donestk, avversario dell'Inter di questa sera: "Avevo 32 anni, ero sul finire della carriera e si presentò la possibilità di disputare per la prima volta la Champions nella mia vita. Volevo un finale di carriera competitivo, non andare a svernare in qualche campionato straniero di basso livello. Era un'offerta economica vantaggiosissima, sarei bugiardo a non ammetterlo, però la voglia di giocare la Champions era tanta e il club era molto ambizioso, puntava a crescere in fretta a livello europeo. Non potevo sapere poi che la vita mi avrebbe offerto un'altra chance da Champions, finendo la carriera al Napoli".