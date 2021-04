Lucarelli: “Inter da scudetto grazie alla fame di Conte. Difficile dire…”

Le parole dell'ex calciatore e attualmente allenatore della Ternana

Cristiano Lucarelli ha voglia di affermarsi in panchina almeno quanto è riuscito a farlo in campo. L'allenatore della Ternana ha parlato ai microfoni di Radio Marte: "Serie A? Non ho moltissimo tempo per seguirla, ma sono contento del fatto che sia stato un campionato aperto, rispetto ai precedenti. Adesso è difficile pronosticare chi resterà fuori dalla zona Champions. L'Inter è vicina a vincere lo Scudetto grazie soprattutto alla fame di Antonio Conte. Se mi sento pronto per la Serie A? Sono pronto a tutto. Ho giocato e allenato sempre con la massima carica agonistica, niente mi spaventa, ma reputo importante, per la mia crescita, conquistare la categoria vincendo sul campo. Vorrei vincere la Serie B e guadagnarmi la massima Serie".