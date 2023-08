Lucas Hernandez: “I risultati non ci hanno sorriso, ma continueremo a lavorare”

Lucas Hernandez, difensore del Paris Saint-Germain, ha commentato ai microfoni di PSG TV la sconfitta per 2-1 rimediata in amichevole contro l'Inter: "Stiamo cercando di prepararci al meglio per essere pronti in vista della prima partita di campionato. Queste partite ci aiutano a conoscerci meglio, questo vale per me che sono appena arrivato, per esempio. Abbiamo imparato e messo a punto tante cose qui in Giappone, come voleva il mister. È vero che i risultati non ci hanno sorriso, ma ci aiuta ad imparare. Continueremo a lavorare insieme per cercare di essere pronti per la prima partita contro il Lorient e vincere.