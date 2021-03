Lucchesi: “Scudetto? La Juventus è ancora viva. Inter migliorata ma…”

Le considerazioni del noto dirigente sportivo a proposito del duello tra nerazzurri e bianconeri per la vetta della classifica

Fabrizio Lucchesi, noto dirigente sportivo, a TMW Radio ha parlato del duello tra Inter e Juventus per lo scudetto. Queste le sue parole: "Io credo che la Juve si ancora viva. A inizio anno, nonostante il ridimensionamento, la credevo ancora in vantaggio sulle altre. Vedevo ancora un piccolo gap e invece l'Inter è migliorata e la Juve è incappata in qualche battuta d'arresto di troppo. Però è ancora tutto da decidere in campionato".